أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» عن أن الكويت بدأت في تخزين النفط الخام في اليابان بواقع 3.2 ملايين برميل، وذلك وفقا للاتفاقية الموقعة بين مؤسسة البترول الكويتية والحكومة اليابانية ممثلة في وزارة الطاقة والتجارة والصناعة ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة، وقام قطاع التسويق العالمي بإرسال شحنتين للنفط الخام إلى خزانات كيري في اليابان، حيث تم شحن 2.05 مليون برميل من النفط الخام الكويتي بتاريخ 27 يناير 2023 والشحنة الثانية بكمية 830 ألف برميل في 30 أبريل 2023 لاستكمال وملء السعة التخزينية كاملة.



وقالت المصادر إن اتفاقية تخزين النفط في اليابان جاءت بناء على استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الساعية لتأمين تخوين النفط الخام خارج الكويت لدعم المتطلبات الاستراتيجية لعمليات تصدير النفط الخام وضمان استمرارية التزويد في حالة الطوارئ فقد منح مجلس الإدارة في عام 2021 الموافقة المبدئية لبحث الفرص المتاحة لتخزين النفط الخام الكويتي خارج الكويت، بحيث تكون الطاقة التخزينية لا تتجاوز 3.30 ملايين برميل، حيث وافقت المؤسسة على تخزين النفط الخام في اليابان بالتعاون مع الأجهزة التابعة للحكومة اليابانية ممثلة في وزارة الطاقة والتجارة والصناعة ووكالة الموارد الطبيعية والطاقة، بالإضافة إلى شركة إينيوس اليابانية والتي تعتبر أهم العملاء الاستراتيجيين لمؤسسة البترول الكويتية في اليابان، وفي 20 ديسمبر 2022 وقعت المؤسسة اتفاقية تخزين النفط الخام مع الشركة اليابانية لتخزين النفط الخام الكويتي في خزانات كيري التابعة لشركة إينيوس بسعة تخزينية تقارب 3.2 ملايين برميل لمدة 3 سنوات.