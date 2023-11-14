

حذرت وزارة الداخلية من عمليات نصب واحتيال ظهرت مؤخرا يقوم بها بعض ضعاف النفوس من خارج الكويت، وذلك من خلال انتحال صفة رجال الأمن، مستخدمين أرقام هواتف وبرامج اتصال إلكترونية.



ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من الاتصالات الاحتيالية تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات نصب، وإلى سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند تلقيهم مثل تلك المكالمات المشبوهة.



وأكدت أنه يجري متابعة وتعقب هذه الاتصالات من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.