منصور السلطان



أحال رجال دوريات أمن الجهراء إلى إدارة بحث وتحري محافظة الجهراء شخصا ضبطت بحوزته أدوات حادة عبارة عن (سيف - رنق - حربة) إلى جانب حشيش وخمر مستوردة، وذلك للتحقيق معه في جرائم سلب مسجلة ضد مجهول. وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن الشخص ضبط في نقطة تفتيش بمنطقة سعد العبدالله تبين أنه بحالة ارتباك وخوف، وبعد إنزاله من السيارة حاول الهرب ليتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مسكرة ومخدرة وأدوات حادة. وخلال التحقيق معه في الأدوات المضبوطة اعترف بأنه قام بسلبها بالقوة من وافدين في بر الجهراء بالإضافة إلى بيعه المواد المخدرة.