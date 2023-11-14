أعلنت الحكومة الكينية امس عطلة رسمية سعيا منها إلى تحفيز المواطنين على غرس 100 مليون شجرة في كل أنحاء البلد الإفريقي، واستجاب مئات الأشخاص في نيروبي بالفعل لهذه الدعوة.



وتعهد الرئيس الكيني ويليام روتو زراعة 15 مليار شجرة بحلول عام 2032 لتعزيز الغطاء الحرجي في بلاده في أعقاب أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الإفريقي منذ 40 عاما.



وتجمع موظفون في الإدارة العامة وطلاب وعائلات في مواقع مختلفة من العاصمة نيروبي لزراعة الأشجار على الرغم من الأمطار الغزيرة.



وقال المسؤول الحكومي جوان كيريكا لـ«فرانس برس» «لقد زرعت نحو خمسين شجرة. أعتقد أنها مبادرة قوية وضرورية لكوكب الأرض وخصوصا بعد أن شهدنا جفافا شديدا لمواسم عدة متتالية».



وأضاف «آمل أن نستمر في الاحتفال بهذا اليوم كل عام، ليس بالضرورة كعطلة رسمية ولكن كتذكير سنوي بضرورة الاعتناء بالبيئة والتفكير بالكوكب».