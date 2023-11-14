أحلام الصهاينة في القضاء على مقاومتنا محاولة للهروب من الهزيمة المدوية





وكالات: قال الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أبو عبيدة، انه بعد 38 يوما من بدء معركة «طوفان الأقصى» يواصل مجاهدونا التصدي لقوات العدو.



وأضاف، في كلمة مسجلة أذاعتها قناة «الجزيرة»، أن مجاهدينا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا.



وقال ابو عبيدة «أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على مقاومتنا هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية».



وتابع الناطق باسم القسام «الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع أمتنا من واجبه تجاهها».



وعن قضية المحتجزين لدى الحركة، أكد أبوعبيدة انه «كانت هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة».



وأضاف «العدو طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام تتضمن أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة».



وأكد أن الهدنة للإفراج عن عدد من محتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق نار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل.