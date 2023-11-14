ندى أبونصر



أكدت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار، انها ستعلن الفائزين المشاركين في مسابقة الابن البار للفن التشكيلي 6 ديسمبر المقبل تمهيدا لتكريمهم خلال الحفل الختامي الذي سينظم برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس الصباح 18 ديسمبر في فندق كراون بلازا، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني وترسيخ أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري، موضحة أنها منذ انطلاق الجائزة عام 2007 عملت على تعزيز القيم الإيجابية بين كل أفراد المجتمع الكويتي.



وقال رئيس المبرة إبراهيم البغلي، خلال رعايته حفل توزيع الشهادات على الفنانين التشكيليين المشاركين في مسابقات البغلي للابن البار الذي أقامته الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية مساء امس الأول في مقرها بحولي، ان المبرة ستستمر في تعزيز برامج الشراكة المجتمعية والعمل على تنظيم العديد من الفعاليات التي تندرج تحت مشروع جائزة البغلي للابن البار لعام 2023، معربا عن شكره لرئيس وأعضاء الجمعية على جهودهم المثمرة لإبراز وإنجاح المسابقة منذ 2014.



من جانبه، أشار رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان، إلى مشاركة 32 عملا فنيا متنوعا، مؤكدا ان لوحات الفنانين جاءت في أساليب واتجاهات تنافسية مختلفة بالإضافة إلى تنوع الأفكار في الموضوعات، مثنيا على راعي جائزة الابن البار ودعمه اللامحدود في تعزيز مفهوم بر الوالدين بين أفراد المجتمع الكويتي من خلال المسابقات المتنوعة في بر الوطن والوالدين وكبار السن.



وقال سلمان، ان مسابقة الابن البار شهدت إقبالا كبيرا للمشاركة في فعالياتها جسدت حالة متفردة من الوعي والشعور بالانتماء للوطن والأسرة، كما رصدت اللوحات ملامح حب الأبناء لأبنائهم وأمهاتهم بلغة تشكيلية متفردة ورؤية فينة، موضحا أن المشاركين قدموا لوحات فنية من مختلف مجالات الفنون التشكيلية مثل الرسم والغرافيك والكولاج، حيث تناغمت الأساليب بين التشخيصية والتجريدية واستحضار رموز حياتية مثل الأب والأم، حيث الأم رمز الأرض وأيقونة التغيير والتعبير بلغة تشكيلية متفردة عرفانا للآباء والأمهات لما قدموها لأبنائهم.



بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا في مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار علي حسن، أن الفنانين التشكيليين شريحة مهمة في المجتمع لما لهم من أعمال مميزة لها تأثير كبير في المجتمع الكويتي، مبينا أن المشاركات في معرض الفن التشكيلي عكست حس الفنان الذي يمتزج مع إحساسه الراقي والرائد تجاه تعزيز قيمة بر الوالدين.



وأضاف حسن: ان المشاركين نالوا الجائزة من خلال ترجمة فضيلة بر الوالدين بالأعمال الفنية التي أبدعوا فيها، معتبرا ان جميع اللوحات المشاركة البالغ عددها 41 من قبل 32 فنانا مشاركا فائزة بالمركز الأول، غير ان الكلمة الأخيرة لتقدير لجنة التحكيم التي ستحدد 6 فائزين حسب شروط الجائزة.