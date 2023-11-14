عارض ممثلو الادعاء الأميركيون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن تقوم التلفزيونات ببث جلسات محاكمته بتهم التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 معتبرين أنه يريد تحويلها إلى "حدث إعلامي".

وكان محامو ترامب قد طلبوا الأسبوع الماضي من القاضية تانيا تشاتكان، التي ستترأس جلسات المحاكمة، أن يتم بثها مباشرة على التلفزيون.

وقالوا إن "الرئيس ترامب يوافق تماما، ويطالب في الواقع ببث هذه الإجراءات على التلفزيون بالكامل حتى يتمكن الجمهور الأميركي من أن يرى بشكل مباشر أن هذه القضية تماما مثل القضايا الأخرى ليست أكثر من تمثيلية غير دستورية خيالية ينبغي عدم السماح بتكرارها".

وأضافوا "يتعين أن تتاح لكل شخص في أميركا وخارجها الفرصة لدراسة هذه القضية بشكل مباشر ومشاهدة الرئيس ترامب، إذا كانت هناك محاكمة، يبرئ نفسه من هذه الاتهامات التي لا أساس لها وذات دوافع سياسية".

وحض المدعي الخاص جاك سميث القاضية على رفض طلب ترامب بث الجلسات على التلفزيون، معتبرا ذلك "محاولة واضحة لطلب معاملة خاصة والترافع في قضيته في محكمة رأي عام وتحويل محاكمته إلى حدث إعلامي".

وقال سميث إن ترامب يسعى ل"خلق أجواء كرنفال يأمل من خلالها تحقيق مكسب بصرف الانتباه، كما يحاول فعله كثير من المتهمين بالاحتيال، عن التهم المرفوعة ضده".

ورأى أن "على المحكمة أن ترفض محاولة الإلهاء هذه وترفض الطلبات".

كما طلبت وسائل إعلام أميركية من القاضي السماح بالبث المباشر لما سمته "محاكمة تاريخية وغير مسبوقة".

بشكل عام لا تُبث المحاكمات الجنائية الفيدرالية على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، وليس من الواضح ما إذا كانت القاضية تشاتكان لديها السلطة للسماح بذلك وإن كانت تميل إلى الموافقة.