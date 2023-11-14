حمدان العازمي يبدأ مرافعته في الاستجواب: الوزير متهم بقضايا حسب تحقيق النيابة العامة وسوف أكشف العديد من الأمور

حمدان العازمي: الوزير احتمى بالمنصب الوزاري لحماية مصالحه وقام بتدمير صغار المستثمرين ومتهم بالنصب والتنفيع والعمولات

-مستشار الوزير يقول النواب في جيبي وقرارات التنفيع والأسعار كلها بيده وهو من يدير الوزير

-وزير التجارة أضرّ بحقوق الشركات والمساهمين من خلال بيع البعض منها لبعضها وهيئة أسواق المال أحالته للنيابة ويوضع وزيراً عليها

-حاويات الديزل مكدّسة في الميناء وإحدى الشاحنات احترقت على جسر الغزالي والميناء لدينا مهدّد بأن يكون مرافأ لبنان آخر

-الوزير يحمي الفاسدين وشكّل لجنة للتحقيق في قضية الحاويات لم تجتمع لحماية أحد المقربين منه وهو يعلم من أخرج الحاويات