- حمدان العازمي يبدأ مرافعته في الاستجواب: الوزير متهم بقضايا حسب تحقيق النيابة العامة وسوف أكشف العديد من الأمور
- حمدان العازمي: الوزير احتمى بالمنصب الوزاري لحماية مصالحه وقام بتدمير صغار المستثمرين ومتهم بالنصب والتنفيع والعمولات
-مستشار الوزير يقول النواب في جيبي وقرارات التنفيع والأسعار كلها بيده وهو من يدير الوزير
-وزير التجارة أضرّ بحقوق الشركات والمساهمين من خلال بيع البعض منها لبعضها وهيئة أسواق المال أحالته للنيابة ويوضع وزيراً عليها
-حاويات الديزل مكدّسة في الميناء وإحدى الشاحنات احترقت على جسر الغزالي والميناء لدينا مهدّد بأن يكون مرافأ لبنان آخر
-الوزير يحمي الفاسدين وشكّل لجنة للتحقيق في قضية الحاويات لم تجتمع لحماية أحد المقربين منه وهو يعلم من أخرج الحاويات
- وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يعتلي المنصة للرد على محاور استجواب حمدان العازمي
- مجلس الأمة ينتقل إلى بند الاستجواب المقدّم من النائب حمدان العازمي لوزير التجارة والصناعة محمد العيبان
- مجلس الأمة يقرر تأجيل بند الرسائل والأسئلة وتمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقارير اللجنة المالية الخاصة بالمتقاعدين وغلاء المعيشة
- رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة العادية لمناقشة جدول الأعمال