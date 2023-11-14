توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة لنهار اليوم الثلاثاء، ورطب خاصة على المناطق الساحلية وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

اما ليلا سيكون الطقس معتدلا ورطبا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 30 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 17 درجة مئوية.