أقلعت اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية ال19 من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله مبارك الجوية متجهة إلى مطار العريش على متنها مواد غذائية ومستلزمات طبية بحمولة تبلغ 40 طنا لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي خالد الزيد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدور الإنساني الذي تؤديه دولة الكويت في إغاثة الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن الكويت سارعت منذ بداية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الاشقاء في قطاع غزة الى تقديم المعونات العاجلة وإرسال طائرات إغاثة محملة بالأغذية والأدوية وسيارات الاسعاف بصورة عاجلة مشيدا بكافة الجهود الكويتية لإغاثة الاشقاء في القطاع.

وأضاف أن المساعدات الكويتية تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية واستجابة للأوامر السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وتعليمات من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الزيد أهمية ادخال جميع المساعدات الانسانية الى قطاع غزة بسبب الحاجة الماسة لسكانها البالغ عددهم 3ر2 مليون نسمة يعيشون تحت قصف الاحتلال المتواصل وسط شح في الإمدادات الطبية والغذاء ومياه الشرب والوقود.

وأشار الى خروج عدد من المستشفيات في قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل بسبب نفاذ الوقود وانقطاع التيار الكهربائي موضحا أن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفيات ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

وقال الزيد إن الجمعية فتحت باب التبرع من خلال الموقع الالكتروني (اغيثوا فلسطين) مشيرا الى أن الوضع الذي يمر به الاشقاء في قطاع غزة يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات الانسانية لإغاثتهم بشكل عاجل.

ويأتي الجسر الكويتي بتنسيق مع وزارات الشؤون والدفاع والخارجية الكويتية وبتعليمات من القيادة السياسية الكويتية لتلبية احتياجات سكان غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.