استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة (جوجل كلاود) توماس كوريان والوفد المرافق له من الشركة وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

هذا وقد تم تقديم شرح لسموه عن خدمات التحول الرقمي والتي تسعى الشركة لتقديمها في دولة الكويت متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى وسعادة مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ومساعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحيد جمعة الدوي وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.