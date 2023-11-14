عاطف رمضان

كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة عمر الرويح، عن ارتفاع حجم إقبال المواطنين على الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال تطبيق سهل الحكومي.

وقال الرويح في تصريح صحافي أنه وفي ظل حرص المؤسسة على تحويل غالبية خدماتها إلى إلكترونية فإن 95 % من مراجعيها قدموا معاملاتهم عبر " الأون لاين "سواء بالموقع الالكتروني او من خلال تطبيق سهل الحكومي .

وأشار إلى أن الخدمات التي قدمتها المؤسسة في الفترة بين يناير 2023 وحتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 233535 خدمة، 5 % فقط منها كانت حضورية للمراجعين في مراكز الخدمة الموزعة بين محافظات البلاد.

وبيّن أن النسبة الأكبر من مستخدمي الخدمات كانوا عبر تطبيق سهل الحكومي، حيث قدمت 220230 معاملة من خلاله شكلّت نسبتها 94.2 % من إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين في الأشهر العشرة الماضية.

‏وذكر أن التحويل الرقمي لخدمات المؤسسة مستمر، معلنا عن مزيد من الخطوات التطويرية التي تساهم في توفير التسهيلات المطلوبة للمراجعين وتحقق تماشيا مع ما تتطلع له الدولة في التحول الرقمي لخدمات الجهات الحكومية.

‏وأكد حرص المؤسسة المستمر على تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الموقر بشأن تحقيق الراحة للمواطنين وتوفير الخدمات لهم من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء من جهات الدولة وانجاز كل احتياجات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية.

‏وأشاد الرويح بالجهود التي يقوم بها موظفو المؤسسة لإنجاز معاملات المراجعين دون تأخير، والحر