ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لتمرين (شامل 9) الذي عقد بحضور ممثلي 34 جهة حكومية.

هذا، ورحب الفريق المكراد بالجهات المشاركة لاهتمامها بمثل هذا الحدث الذي يتكرر كل سنة ويتم من خلاله العمل على تطوير الكوادر البشرية للتعامل الفعال مع الأزمات والكوارث لا سمح الله بمختلف ظروفها.

ويعقد هذا الاجتماع الأول لشامل 9 ويعتبر امتدادا للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا، موضحا أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة.

وأضاف نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر، أن التمرين يهدف كذلك إلى تبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة مما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.

يذكر أن الاجتماع تضمن شرحا تفصيليا، اطلعت عليه الجهات المشاركة، عن معضلات التمرين التي سيتم تنفيذها وفقا للسيناريو العام (القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث).