توثيق الصلة في كل مجالات التعاون والتركيز على التعايش العملي وإجراء تمارين ميدانية تخصصية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية

وقّع كل من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام على إعادة صياغة بنود البروتوكول الموقع بعام 2010 وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتوثيق الصلة في كل مجالات التعاون والتركيز على التعايش العملي وإجراء تمارين ميدانية تخصصية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.

وذكر الحرس الوطني في بيان صحافي انه بناء على توجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف تم التوقيع على إعادة صياغة بروتوكول التعاون الموقع بشهر نوفمبر لعام 2010.

وأوضح البيان أن توقيع البروتوكول يأتي بعد تشكيل فريق عمل لتطوير وتحديث كل جوانب البروتوكول بهدف التعاون والتكامل المشترك بين الجانبين، وفقا للقوانين والنظم المتبعة بهدف تحقيق الأهداف من خلال تبسيط الإجراءات وتسخير الإمكانات للطرفين لتحقيق المصلحة العامة للبلاد في ظل القيادة الحكيمة.

وبين أنه تم الاتفاق على أن يخطر كل منهما الآخر عن الدورات التدريبية والندوات وورش العمل التي يعقدها في المجالات المختلفة والتي تهم الطرفين سواء الداخلية أو الخارجية وقيام كل منهما بتنظيم الدورات والندوات وورش العمل التي يطلبها كل منهما من الآخر وفق الأنظمة والقوانين المنصوص عليها في كلتا الجهتين.

وأفاد بأن البروتوكول نص على توثيق الصلة بين الطرفين في كل مجالات التعاون والتركيز على التعايش العملي وإجراء تمارين ميدانية تخصصية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية والاستعداد الكامل والاحترافية المهنية والعسكرية مع تفعيل مراكز العمليات المشتركة بينهما والربط بين منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تقديم الحرس الوطني الدعم لقوة الإطفاء العام في مجال بناء القوة وتقييم المنظومات الأمنية المناسبة وتدريب قوة الإطفاء على التخطيط والتنفيذ ضمن المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية.

وحضر التوقيع كل من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي ورئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وكبار القادة والضباط من الجهتين.