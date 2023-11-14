تماضر الخالد: مشاريع تأهيل التربة الملوثة خطوة مهمة للحفاظ على البيئة الكويتية

القحطاني: أكثر من ألف قطعة ذخيرة غير منفجرة منذ يناير 2022 حتى أكتوبر 2023

أحمد مغربي

نظمت وزارة النفط أمس حلقة نقاشية بعنوان «برنامج الكويت لتأهيل البيئة KERP»، والذي يعد أكبر مشروع تأهيل بيئي في العالم لمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي الغاشم، والتي استضافت خلالها رئيس فريق مشاريع التربة -1 في شركة نفط الكويت د.م محمد مبارك القحطاني، ورئيس فريق مشاريع تأهيل التربة II في شركة نفط الكويت م. مثنى علي المؤمن، وحضرها موظفي الشؤون الفنية والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الأبحاث العلمية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والإعلاميين.

وفي بداية الحلقة النقاشية، رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح بالحضور للاطلاع على جهود الكويت في معالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي الغاشم على البلاد.

وقالت ان مشاريع تأهيل التربة تعتبر خطوة مهمة للحفاظ على البيئة الكويتية، حيث تهدف العقود الثمانية التي أبرمتها شركة نفط الكويت في الأعوام 2021 - 2023 الى إصلاح وتأهيل ما يقارب 21.34 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالتسرب النفطي موزعة في شمال وجنوب الكويت.

وأشادت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح بالجهود التي تقوم بها شركة نفط الكويت وكافة الجهات الحكومية في معالجة التربة الملوثة بالنفط، حيث ستعمل تلك المشاريع على استعادة النظام البيئي للأراضي والحفاظ على البيئة وإعادة الغطاء النباتي.

من جانبه، استعرض رئيس فريق مشاريع تأهيل التربة -1 في شركة نفط الكويت د. م محمد مبارك القحطاني برنامج الكويت لتأهيل التربة ومشاريع معالجة التربة الملوثة، حيث قال ان الجيش العراقي وبعد حرب التحرير في عام 1991 أشعل النيران في أكثر من 700 بئر نفط في الكويت، مما أدى إلى ظهور سحابة سوداء وتسببت في أكبر كارثة بيئية في تاريخ البشرية.

وقال القحطاني إن مناطق مشاريع معالجة التربة الملوثة في الكويت تتوزع على مناطق شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 1)، وشمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 2)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 1)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 2)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 3)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة المرحلة الثانية (منطقة A - B- C)، مشيرا إلى ان العقود الثمانية تهدف إلى عمليات حفر ونقل ومعالجة 21.33 مليون متر مكعب من التربة الملوثة، موزعة على شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة في منطقتين بحجم 4 ملايين متر مكعب، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة في 6 مناطق بحجم 17.34 مليون متر مكعب.

وذكر أن هناك مشاريع أخرى استشارية خدمية تتعلق بأعمال الرصد البيئي وقعتها شركة نفط الكويت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث يهدف المشروع إلى تقييم نجاح جهود إعادة الغطاء النباتي في استعادة الأداء البيئي للحيوانات والنباتات وميكروبات التربة والنظم البيئية بأكملها من خلال مقارنة البيانات الأساسية المتعلقة بمكونات النظام البيئي مع التغيرات مع مرور الوقت، وقد تم توقيع العقد والبدء في الأعمال التمهيدية بتاريخ 16 أكتوبر 2023.

وتناول القحطاني إدارة مرادم النفايات بعد تنفيذها حيث قال إن مشاريع الصيانة والمراقبة لمرادم النفايات في شمال وجنوب الكويت تهدف إلى القيام بصيانة المرادم بشكل دائم ومستمر لإصلاح الضرر التي سببتها الأمطار والتآكل للمرادم، وبين أن نتائج الذخائر غير المنفجرة بمشاريع شمال وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2023 بلغت أكثر من ألف قطعة.

حقول النفط

من جانبه، استعرض رئيس فريق مشاريع تأهيل التربة II في شركة نفط الكويت م.مثنى المؤمن حقول النفط في الكويت حيث قال ان البلاد تحتوي على 10 حقول نفط في منطقتين رئيسيتين، الأولى شمال الكويت التي تضم حقول الرتقة والروضتين والصابرية وبحرة، والثانية في جنوب الكويت التي بدورها تضم حقول برقان الكبرى ومناقيش وأم قدير، أما حقول برقان فتتألف من 3 حقول نفطية متميزة هي الأحمدي وبرقان والمقوع.

وذكر المؤمن أن المشاريع التي تم الانتهاء منها في مشاريع المرادم بشمال وجنوب الكويت، حيث تم الانتهاء من مردم شمال الكويت في 22 يوليو 2019 بإجمالي حجم1.7 مليون متر مكعب، وفي جنوب الكويت تم الانتهاء من إنشاء المردم في 10 ديسمبر 2019 بإجمالي حجم 0.6 مليون متر مكعب.

وبخصوص مشاريع الحفر والنقل بشمال وجنوب الكويت، قال المؤمن إنه تم الانتهاء من مشروع شمال الكويت للحفر والنقل في 31 يوليو 2017، بإجمالي مناطق تم حفرها يبلغ 3.8 ملايين متر مربع، فيما انتهى مقاول مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل في 30 نوفمبر 2017، وبمساحة مناطق تم حفرها يبلغ 1.6 مليون متر مكعب.

وأضاف المؤمن قائلا: «أما الذخائر غير المنفجرة ضمن المرحلة الأولى فتم الانتهاء من المشروع في 22 يوليو 2019، حيث تمت إزالة الذخائر غير المنفجرة في شمال الكويت بمساحة تم تطهيرها بلغ 5.2 ملايين متر مربع، أما إزالة الذخائر غير المنفجرة في جنوب الكويت بلغت المساحة التي تم تطهيرها 0.7 مليون متر مربع».

وحول مشروع إعادة الغطاء النباتي قال المؤمن إن مشروعات إعادة تخضير الأراضي تهدف إلى إعادة تخضير 3 مناطق بشمال وجنوب الكويت بمساحة إجمالية 30 كيلومترا مربعا بهدف استعادة الوظائف الإيكولوجية للبيئة الطبيعية، وستتم زراعة ما يقرب 7 ملايين و403 آلاف من النباتات الصحراوية وأكثر من 25 ألفا من الأشجار البرية، وسيتم إنشاء أنظمة ري مستدامة، وذلك لري الأشجار البرية التي ستتم زراعتها.

والجدير بالذكر انه تم مسح اكثر من 42 كم2 من الذخيرة غير المنفجرة كجزء من برنامج الكويت لتأهيل البيئة وإخلاء اكثر من 1900 ذخيرة غير منفجرة، وتم إخلاء اكثر من 16 كم2 من الأراضي من التربة الملوثة ومعالجة اكثر من مليونين متر مكعب من التربة الملوثة.