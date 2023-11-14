أعرب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد عن الارتياح لجاهزية مختلف جهات الاختصاص الرسمية العاملة على امتداد مناطق محافظة الأحمدي لموسم التخييم 2023، مثمنا روح الفريق الواحد التي تعمل وفقا لها مختلف الجهات.

‏ وبمناسبة انطلاق موسم التخييم غداً الأربعاء، لفت المحافظ إلى أن كبر حجم المحافظة وكثافتها السكانية واستقطابها للآلاف من المخيمين من مختلف أنحاء البلاد، يلقي عليها وعلى الأجهزة الإدارية والخدمية فيها مسؤوليات إضافية وأعباء كبيرة عموما وعلى صعيد الشؤون البلدية والأمنية والصحية والبيئة بشكل خاص.

وناشد الخالد المخيمين الالتزام باللوائح والنظم المقررة من جهات الاختصاص وخاصة بلدية الكويت، وذلك ضمانا لتحقيق موسم ناجح وآمن للجميع، مع ضرورة ترجمة هذا الالتزام ابتداء من عدم تجاوز المواقع المحددة للتخييم وعلى امتداد فترة المخيمات من أول يوم إلى ختام الموسم.

كما أهاب المحافظ بمرتادي البر الى تجنب الظواهر السلبية التي اقترنت بمواسم التخييم الماضية إجمالا وخاصة ما يتعلق بالتعدي على المكونات الحيوية للبيئة والإضرار بها وبالغطاء النباتي، مؤكدا أن البر ملك للجميع ومسؤوليتهم أيضا.

وتمنى المحافظ في الختام لمرتادي البر خلال موسم التخييم في محافظة الأحمدي وبقية المحافظات موسما ممتعا، حافلا بالسلامة والأمن والأمان.