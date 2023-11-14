كرّمت الرابطة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة حاليا سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر العوضي نظير مساهماته الرائدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في بؤر مختلفة من العالم في إطار السياسة الخارجية للكويت والرامية إلى دعم التنمية وتمويل مشاريعها في الدول النامية.

جاء ذلك أثناء فعاليات مؤتمر الرابطة السنوي الـ20 الذي يعقد على أمد يومين في العاصمة البريطانية لندن بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع القرار والأكاديميين والاستشاريين من مختلف أنحاء العالم.

واختارت الرابطة السفير العوضي ضمن «رواد الاستدامة» لدعمه لبرنامج الرابطة خلال عام 2023 في بريطانيا ولجهوده خلال عمله في السلك الديبلوماسي الكويتي في متابعة أجندة التنمية المستدامة في الأمم المتحدة وبرامج تنموية ومشاريع بنى تحتية في الدول التي عمل بها في منطقة البحر الكاريبي التي نفذها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ضمن أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم.