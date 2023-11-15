أعلن المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا (ملست آسيا)، ومقره الكويت، اختتام مسابقة الكويت المدرسية السنوية السابعة عشرة في التطبيقات الصناعية للعام الدراسي الحالي، والتي نظمها بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية، وأقيمت بعنوان «تكنولوجيا الزراعة الحديثة» وشارك في تصفياتها النهائية 100 طالب من مدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية بعد تصفيات في المدارس المشاركة شملت 210 طلاب.



وأكد نائب رئيس المنظمة العالمية «ملست» والرئيس الإقليمي لمكتب ملست آسيا م.عدنان المير أن كل مدرسة شاركت في التصفيات النهائية، بمسابقة المتوسط مثلها فريق مكون من 3 طلاب بإشراف مدرب، ومسابقة الابتدائي مثلها فريق مكون من 4 طلاب، مشيرا إلى أن «المراكز الثلاث الاولى لتصفيات المرحلة المتوسطة فازت بها في المركز الاول مدرسة عبدالله بن حذافة المتوسطة بنين من منطقة الفروانية، وفي المركز الثاني مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنات من منطقة حولي، والمركز الثالث فازت به مدرسة سيف الدولة المتوسطة بنين من منطقة العاصمة»، مضيفا «فيما يتعلق بنتائج المرحلة الابتدائية فجاء بالمراكز الأول والثاني والثالث (المجموعة الاولى والثانية والرابعة) مدرسة عبدالعزيز الغربللي الابتدائية بنين».



ووجه الرئيس الاقليمي لمكتب ملست آسيا الشكر إلى مريم فرحان العنزي الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية لرعايتها حفل اختتام المسابقة وتصفياتها النهائية، مشيرا الى ان ختام الدورة الـ 17 لمسابقة الكويت المدرسية السنوية السابعة عشرة في التطبيقات الصناعية شارك بها 60 طالبا من المرحلة المتوسطة و40 من المرحلة الابتدائية بنين بكل المناطق التعليمية، مبينا أن المكتب نظم سلسلة اجتماعات وندوات ودورات تدريبية وورش عمل للمعلمين للتعريف بنظام المسابقة ومنهاجياتها ومراحلها ونظمها وآليات تحكيمها، مشيدا بتعاون «التربية» ومشاركتها الواسعة بفعاليات ومسابقات «ملست» وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية وتحقيق أهدافها المساهمة في بناء قدرات الطلاب.



في السياق ذاته، ألقى الطالب عبدالرحمن بورزق، من ثانوية الاصمعي، كلمة الطلاب وقال فيها «أنا أحد رواد نوادي العلوم والتكنولوجيا التي أسستها المنظمة العالمية ملست منذ كنت طالبا في الصف السابع المتوسط، وتم تدريبي أنا وزملائي في المنظمة لنكون قيادات لنوادي العلوم والتكنولوجيا في مدارسنا، وشاركت في العديد من البرامج والأنشطة التي تقيمها ملست سنويا ومنها المعرض الكويتي الفرنسي، والمؤتمر العلمي للطلبة المتفوقين في المرحلة الثانوية، ومسابقة التطبيقات الصناعية، ومسابقة الكهرباء، ومسابقة الروبوت، ومسابقة الذكاء الاصطناعي، ومسابقة الأردوينو، فضلا عن برامج متنوعة داخل المدرسة وخارجها»، مضيفا «فزت في أكثر من مسابقة داخل المنظمة وخارجها، ورشحتني المنظمة لتمثيل بلدي الكويت في الملتقى العلمي الآسيوي الذي أقيم في الامارات، وكما شاركت في معسكر تأهيل الشباب بالصين، وفي هذه المناسبة أود أن أقدم خالص الشكر والتقدير للقائمين على هذه المنظمة لدورها في تأهيل الشباب الكويتي وصقل مهاراتهم ليساهموا في خدمة بلدنا الغالي وبناء نهضته، وأنصح زملائي الطلاب بالمشاركة في البرامج والأنشطة التي تقيمها المنظمة لتنمية مهاراتهم العلمية والعملية».