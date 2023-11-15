أكدت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم أهمية مشاركة الكويت في أعمال الكونغرس العالمي للإعلام في أبوظبي باعتباره فرصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات الإعلامية سواء مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي أو العالم.



وقالت د. السالم لـ«كونا» خلال تمثيلها وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري في الكونغرس الذي انطلق في أبوظبي إن هذه المشاركة تنطوي على أهمية خاصة من خلال النقاشات التي ستعقد مع خبراء الإعلام والمتخصصين حول العالم.



وأضافت أن الكونغرس يعكس كذلك أهمية الإعلام خصوصا مع التطور التقني والتكنولوجي في العالم وأيضا اهتمام الدول بتطور الإعلام وصناعته إضافة إلى أهمية المحاور التي يتناولها الكونغرس ككل وهي «الاستدامة» و«الابتكار وأحدث التقنيات في الإعلام» و«الإعلام الرياضي» و«الشباب والتعليم ومستقبل الإعلام» والتحديات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



وأوضحت أن هذه المشاركة تعتبر كذلك فرصة لتبادل الخبرات الإعلامية الخليجية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي مشيرة إلى مشاركة وكالة «كونا» في الكونغرس بجناح خاص لعرض الخدمات الإخبارية للوكالة والاطلاع على التجارب الأخرى والاستفادة منها في وكالات الأنباء الشقيقة والصديقة.