حصد فريق ثانوية الواحة لقب دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم لمنطقة الجهراء بعد تغلبه على ثانوية محمد عبدالله المهيني بهدف نظيف، بينما حققت ثانوية يوسف العذبي المركز الثالث بالفوز على صباح الناصر 2-1.



من جانبه، أشار الموجه الأول للتربية البدنية لمنطقة الجهراء متعب المطيري، إلى أن دوري المرحلة الثانوية للمنطقة أقيم بمشاركة 8 مدارس بنظام خروج المغلوب على مدار 4 أيام، وقال: عودة دوري المرحلة الثانوية مرة أخرى بعد غياب 4 سنوات سيعود بالفائدة الكبيرة على أبنائنا الطلبة للمنافسة خاصة أن تصفيات منطقة الجهراء شهدت تعاون كبير بين معلمي التربية البدنية والالتزام الكامل من قبل اللاعبين.



وفي السياق نفسه، أكد مدرب مدرسة الواحة صلاح باجية أن الاستعدادات كانت على اكمل وجه بعدما تم تجميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات بفترة مناسبة من أجل توفير الانسجام بينهم، مضيفا: دعم بنك وربة لدوري المرحلة الثانوية سيعود بالفائدة على جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة للإعلان عن انفسهم.



دوري الطائرة



من جهة أخرى، وفي إطار منافسات بنك وربة للكرة الطائرة للسيدات تقام اليوم منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بمواجهتين تجمع الأولى الجريحين جامعة الكويت مع كلية بوكسهيل بعدما تلقيا الهزيمة في الجولة الأولى، فيما يلتقي بالثانية جامعة الخليج صاحبة الصدارة مع الجامعة الأمريكية التي تسعى لمواصلة الانتصارات واعتلاء قمة جدول الترتيب في اللقاء الثاني.