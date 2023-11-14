واشنطن ـ وكالات: قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وانها «ستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء».



وأضاف ميلر، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، أن واشنطن لا تريد رؤية أي مدنيين «وبالتأكيد ليس الأطفال في الحاضنات» وغيرهم من السكان المعرضين للخطر، في مرمى تبادل إطلاق النار.



وأوضح ان «الولايات المتحدة تجري حاليا محادثات مع منظمات إغاثة وأطراف ثالثة بشأن الإخلاء المحتمل».



وأشار إلى ان أكثر من 600 من المواطنين الأميركيين والمقيمين بشكل قانوني وأفراد عائلاتهم غادروا عبر معبر رفح قادمين من غزة.