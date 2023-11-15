بيروت ـ أحمد عز الدين



أكد رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي أن استمرار العدوان الإسرائيلي وتهديداته وخرق القرار 1701، تزيد مخاطر توسع الحرب.



جاء ذلك خلال استقبال بري الجنرال لاثارو في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات الميدانية في الجنوب.



وتوقف الرئيس بري محذرا من تمادي العدو الإسرائيلي في تصعيد عدوانيته مستهدفا تكرارا المدنيين والإعلاميين والمسعفين، متجاوزا في اعتداءاته عمق الجنوب اللبناني، فضلا عن تهديداته للعاصمة اللبنانية بيروت، مما يزيد من مخاطر توسع نيران الحرب الإسرائيلية في المنطقة خلافا للمواقف الدولية والعربية الداعية الى الالتزام بالشرعية الدولية المتمثل بالقرار الأممي 1701 وقواعد الاشتباك، وقد أثنى الرئيس بري على الجهود التي تبذلها القوات الدولية العاملة في الجنوب في هذا الإطار.



ولاحقا، التقى قائد القوات الدولية الرئيس ميقاتي الذي شكر هذه القوات على الدور الذي تقوم به مقدرا تضحياتها التي تقدمها وآخرها اصابة جندي من عناصرها، كما أثنى على الجهود التي تبذلها في هذه المرحلة الصعبة لتخفيف التوتر والحؤول قدر المستطاع دون تفاقم الصدام العسكري على طول الخط الأزرق وأن ما يحصل هو نتيجة الاستفزازات الاسرائيلية وخرقها الدائم للقرار 1701.



وجدد ميقاتي التمسك بإبقاء هذه القوات في جنوب لبنان وعدم المس بالمهام وقواعد العمل التي أنيطت بها بالتعاون مع الجيش اللبناني.



من جهه ثانية، دانت القوات الدولية التعرض للاعلاميين الذين يقومون بمهامهم على الحدود، وقال الناطق باسم «اليونيفل» اندريا تينيتي، ردا على سؤال حول اذا ما كانت القوات الدولية هي التي نظمت هذه الجولة للاعلاميين على الحدود، «ان الصحافيين لديهم عمل مهم ويقومون به لاسيما في اوقات النزاع ويجب احترامهم وحمايتهم في جميع الاوقات».



اضاف: نحن ندرك ان الصحافيين نجوا بأعجوبة من اصابة خطيرة اثناء قيامهم بالتغطية قرب الخط الازرق، وقام جنود القوات الدولية بالمساعدة في عملية استعادة مركباتهم ومعداتهم وتنسيق هذه العملية.



ولفت تينيتي الى ان «اليونيفيل» لم تكن على علم بوجود الصحافيين في المنطقة في ذلك الوقت ولم تشارك في تنظيم او تنسيق زيارتهم. وحث الجميع على البقاء بعيدا قدر الامكان عن هذه المناطق من اجل حمايتهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.