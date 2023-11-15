بيروت ـ عامر زين الدين



التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفدا من كتلة «الجمهورية القوية» ضم النواب: غسان حاصباني، ملحم رياشي ونزيه متى، بحضور نواب من كتلة اللقاء الديموقراطي، وجرى التوافق على منع الشغور في قيادة الجيش اللبناني عبر التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون لمدة سنة وتعيين رئيس للأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري.



وقال حاصباني بعد اللقاء: «كان لنا حديث مطول ومركز حول موضوع قيادة الجيش، وخاصة اقتراح القانون الذي تقدمنا به كتكتل الجمهورية القوية، للتمديد لرتبة عماد لمدة سنة، ونحن في سياق جولة على القوى السياسية لبحث إمكانية التشريع لهذا الموضوع، كما أننا لن نوفر أي جهد للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستقرارها، خاصة وأن لبنان اليوم في دائرة الخطر العسكري، وهناك حرب دائرة في الجنوب، نتمنى ألا تتوسع، لكن في حال حصول أي طارئ، وحتى لو استمر الوضع الحالي، وحالة عدم الاستقرار العسكرية المسيطرة على مؤسسة الجيش، التي وجب أقله أن تحظى بالاستقرار والاستمرارية وألا تكون هناك أي علامة استفهام أو تساؤلات حول قيادتها في الوقت الحاضر، في ظل الوضع القائم الاستثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرة دون أي خلل للاستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، واذا لم يستطع مجلس الوزراء التمديد لقائد الجيش، نذهب الى التشريع».



بدوره، قال النائب هادي أبو الحسن: «ان تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديموقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنا قد تقدمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكل الرتب العسكرية من رقيب حتى عماد لمدة سنتين، واليوم نحن منفتحون على هذا الاقتراح وكنا نتمنى أن تكون الأولوية لملء الشغور هي انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة، ليتم بعدها تعيين قائد الجيش وتعيين أعضاء المجلس العسكري، إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش دون مجلس عسكري مكتمل».