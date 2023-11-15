بدأت عائلات إسرائيليين تحتجزهم حركة «حماس» في قطاع غزة مسيرة تستمر لمدة خمسة أيام اعتبارا من الثلاثاء من تل أبيب إلى القدس لمطالبة الحكومة ببذل مزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح أقاربهم.



ويوجه بعض أقارب المحتجزين انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم بذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراحهم في الوقت الذي يتوغل فيه الجيش الإسرائيلي داخل غزة بناء على أوامر بالقضاء على «حماس».



وقالت شيلي شيم توف التي اقتيد ابنها (21 عاما) إلى غزة قبل خمسة أسابيع «أطالب بنيامين نتنياهو والحكومة باعطائنا إجابات و(اتخاذ) إجراءات»، وأضافت «أين أنتم؟ أين أنتم؟»، في نداء وجهته للحكومة عند بدء المسيرة.



وسينهي المشاركون في مسيرة تل أبيب احتجاجهم يوم السبت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس على بعد نحو 65 كيلومترا.



ورفع المحتجون صور الأسرى وهتفوا «أعيدوهم إلى الوطن الآن!»، وهتف رجل «(أعيدوا) الجميع!».