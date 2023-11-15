استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، ممثلة بعضو المكتب أسامة النصف، الوفد الاقتصادي الإندونيسي برئاسة نائب وزير التجارة الإندونيسية د. جيري سامبواجا، كما حضر اللقاء سفيرة اندونيسيا لدى الكويت ليا مريانا، حيث تم عقد لقاء بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال المهتمين، حيث عقب اللقاء تم افتتاح معرض المنتجات الوطنية الأندونيسية.



وفي بداية اللقاء، رحب النصف بالضيوف، مشيدا بالعلاقات التجارية بين الكويت وجمهورية اندونيسيا، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي على دراية بالنجاح الذي حققته اندونيسيا منذ فترة طويلة والجهود التي قامت بها الحكومة لدفع العجلة الاقتصادية وتفعيل قوى السوق.



ولفت إلى أن اندونيسيا تعد من أهم الدول المصدرة الى الكويت بحجم واردات بلغ 270 مليون دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والاندونيسي.



من جانبه، أعرب د. سامبواجا عن شكره للغرفة على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن زيارة هذا الوفد الاقتصادي تأتي بناء على الاهتمام الذي توليه حكومة بلاده بفتح آفاق اقتصادية جديدة مع دول منطقة الشرق الأوسط من ضمنها الكويت، خاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة كالطاقة الكهرومائية وذلك تماشيا مع الأهداف التي يتم العمل على تحقيقها بالوصول إلى النسبة الأعلى في استخدام الطاقة المتجددة في المستقبل القريب، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الشركات الكويتية المختصة بتنفيذ هذه المشاريع والمشاركة في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الحكومة الاندونيسية. وأشار إلى أن حكومة بلاده قد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا بنسبة 5% على أساس سنوي من خلال إنجاز العديد من الإصلاحات الهيكلية والإدارية والقانونية.



من جانبها، قدمت السفيرة الاندونيسية شكرها للغرفة على استضافتها لثاني وفد إندونيسي خلال عام 2023، وعقد هذا اللقاء الذي يعقبه افتتاح معرض المنتجات الوطنية الاندونيسية، حيث يعد فرصة سانحة لعقد شراكات ثنائية بين الشركات الكويتية والاندونيسية.



وقد عقب اللقاء افتتاح معرض المنتجات الوطنية الاندونيسية بحضور عدد من السفراء لدى الكويت، حيث شملت المنتجات المواد الغذائية، الملابس والأقمشة، مواد البناء، الأبواب الخشبية، صناعات حديدية، الأثاث، ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة.