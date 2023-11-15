سيشارك حارس مرمى برايتون بارت فيربروخن أساسياً مع منتخب هولندا في مواجهة ايرلندا بأمستردام يوم السبت بحثاً عن الفوز لضمان التأهل لبطولة أوروبا لكرة القدم العام المقبل في ألمانيا.



وأنهى المدرب رونالد كومان التكهنات بشأن الحارس الأساسي لهولندا في المباراة المقبلة بعد الاعتماد على 5 حراس مرمى في آخر 12 شهرا.



ويفضل المدرب حارسه فيربروخن، الذي انضم إلى النادي الإنجليزي قادما من أندرلخت في بداية الموسم، على جاستن بيلو حارس فينوورد ومارك فليكن حارس برنتفورد.



وأبلغ كومان في مؤتمر صحافي «سيحتفظ فيربروخن بمكانه في المرمى هذا الأسبوع.. أعتقد أن هذا منطقي بالنظر للمباراتين الأخيرتين اللتين لعبناهما».



وخاض فيربروخن أول مباراة دولية له في الخسارة 2-1 على أرضه أمام فرنسا، كما شارك في الفوز 1-0 على اليونان في تصفيات بطولة بطولة أوروبا 2024 الشهر الماضي.



ويحتل منتخب هولندا المركز الثاني في الترتيب خلف فرنسا التي تأهلت بالفعل، ويتساوى مع اليونان برصيد 12 نقطة وله مباراة أقل.



وفي حال إخفاق الهولنديين في الفوز على أيرلندا سيكون بإمكانهم ضمان المركز الثاني والتأهل لبطولة أوروبا عندما يواجهون منتخب جبل طارق الذي خسر كل مبارياته في دور المجموعات يوم الثلاثاء المقبل.



وبعد فوزها على اليونان في مباراتيها بالتصفيات، ستتأهل هولندا إذا تساوى الفريقان في النقاط.



وقال كومان عن فيربروخن البالغ من العمر 21 عاما «لقد تطور بشكل جيد في هذه السن الصغيرة. الأمر نفسه ينطبق على بيلو، لكن لسوء الحظ أصيب، وهو ما جعل الوضع مختلفا. ليس من المؤكد أن بارت سيكون الخيار الأول بنسبة 100% خلال بطولة أوروبا. لا يمكن و ينبغي ألا تقول ذلك. لكن من حيث المبدأ، نعم سيكون الخيار الأول للمباراتين المقبلتين».



وكان من المفاجئ اختيار هولندا أندريس نوبيرت الذي لم يسبق له اللعب دوليا، ليكون الخيار الأول في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي تحت قيادة المدرب السابق لويس فان غال.



واعتمد كومان منذ توليه المسؤولية هذا العام، على ياسبر سيليسن الذي أصبح خارج التشكيلة حاليا وبيلو وفليكن وفيربروخن.



وأوضح كومان «الأمر ليس مثاليا، لكن جميعهم قاموا بعمل جيد» وعندما أعلن كومان يوم الجمعة عن تشكيلته للمباراتين المقبلتين ظهر خيار مفاجئ وهو المدافع جوريل هاتو البالغ من العمر 17 عاما.



وقال المدرب الهولندي «كنت أبحث عن لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى. كان لدينا خيارات أخرى لكنهم يلعبون بالقدم اليمنى. لقد سارت الأمور بشكل جيد باستدعائه لأن نيثن آكي تم استبعاده بسبب الإصابة».



كما يغيب ثنائي أياكس ستيفن برغفاين وبرايان بروبي وتم استدعاء تيس دالينغا مهاجم تولوز لتعويضهما.