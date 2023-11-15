تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ 28 من مؤتمر «الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ» هذا العام، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر في مدينة دبي، بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية وعدة جهات حكومية كممثلين لجهود الكويت في الحد من تأثير التغير المناخي بمشاركة أكثر من 120من قادة الدول والحكومات.



ويعقد المؤتمر سنويا لتقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي ووضع التزامات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومناقشة أزمة الطاقة المتزايدة والتركيزات القياسية لغازات الاحتباس الحراري.



وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP 28»، يواصل الصندوق الكويتي للتنمية دوره الفعال في دعم الجهود البيئية على المستوى العالمي، متماشيا مع التزام الكويت نحو تحقيق أهداف رؤية كويت 2035 والتي ترتكز على الاستدامة البيئية.



ويشارك الصندوق هذا العام بجناح الكويت، حيث سيقدم عدة محاضرات خلال المؤتمر لمناقشة التغير المناخي وسبل الحد من التغير منه، مركزا على مشاريع الصندوق في مجالات الطاقة المتجددة، المياه، والزراعة المستدامة.



ويؤكد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على أهمية مواصلة الجهود المشتركة للتصدي للتحديات البيئية الراهنة والمستقبلية، مشيرا إلى أهمية «COP 28» كمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.