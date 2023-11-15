يساهم خبراء ترميم النوافذ الزجاجية الملونة في هافانا في الحفاظ على فن ازدهر في كوبا على مر القرون، وأصبح ميزة قيمة لعمارتها، يقوم على لعبة التفاعل الساحر بين اللون والضوء.

وتقول ميريل فاسكيز (44 عاما)، أستاذة ترميم الزجاج الملون في مدرسة هافانا للفنون والحرف، في حديث لوكالة فرانس برس «نريد إبقاء هذا الفن حيا، إذ إن عدم اندثاره سيكون أمرا رائعا».

وترافق تزويد الكنائس في كوبا نوافذ ملونة مع نشوء «نمط استعماري» مواز من النوافذ على شكل مروحة من الألوان وبإطارات خشبية، كانت تميز مباني الحي التاريخي في هافانا القديمة التي تأسست في القرن السادس عشر، فيدخل وهج الشمس إلى المنازل مخففا.

واحتضان هافانا أفضل نماذج النوافذ الزجاجية الملونة في كل منطقة البحر الكاريبي، حدا باليونسكو والاتحاد الأوروبي إلى إقامة برنامج تعاون بعنوان «ترانسكولتورا» لتدريب نحو 12 شابا وشابة على أساسيات التقنيات المتبعة في هذا المجال.