أعربت المغنية ومؤلفة الأغاني أوليفيا رودريغو عن سعادتها الغامرة بترشيحها لست جوائز غرامي دفعة واحدة. وقالت رودريغو مؤلفة اغنية فيلم «لعبة الجوع» لموقع «بيبول»: انه لأمر غير معقول، شرف كبير لي وسعادة غامرة أن يعترف بي عالم الموسيقى بهذه الطريقة الرائعة. واضافت الفنانة الشابة ذات العشرين ربيعا «شرف لي أن أترشح لست جوائز في حفل غرامي المقبل، أنا ممتنة جدا».



وتضيف النجمة الصاعدة «إن ترشيح العديد من الأصدقاء يشكل نصف سعادتي، واحيانا يفوق فرحي بترشيحي، انت تصبح فخورا بكل من تحب».



وترشحت رودريغو عن فئات: أغنية العام عن أغنيتها «مصاص الدماء»، وألبوم العام، وأفضل أغنية بوب فردية، وأفضل أداء عن أغنية «مصاص دماء»، وافضل اغنية روك، وافضل ألبوم صوتي.



وسيقام حفل توزيع جوائز غرامي الـ 66 في 4 فبراير المقبل في كريتو ارينا بلوس انجيليس.