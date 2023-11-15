كشفت الفنانة حنان مطاوع لأول مرة عن محنتها المرضية التي بدأت مطلع العام الحالي، بتشخيص طبي خاطئ، وانتهت باستئصال الغدة الدرقية، وقالت: «الحمد لله على كل شيء، أنا من حوالي 4 أشهر ونص عملت عملية الغدة الدرقية، وقبل العملية حالتي اتشخصت حاجة خطيرة جدا، والمصيبة إن التشخيص مش من دكتور، والموضوع تضخم قبل ما نستشير الدكتور أو الجراح، ودخلنا في دوامة الوهم أنا وجوزي».



وأضافت مطاوع، خلال لقائها في برنامج «معكم»: «بعدها بدأت أعمل مسح ذري، والأعراض كانت ضيق تنفس ولما يجيلي دور برد صوتي يتشرخ ويرجع بعد 4 أشهر، ورقبتي بقت عريضة جدا غير دلوقتي، لأنهم شالوا منها نص كيلو تقريبا، ولكن كتير قالولي أنت عندك غدة درقية وأنا كنت بعمل وظائف وتطلع كويسة، واللي عملوا السونار دخلوني في نفق مظلم ووهم».



وواصلت: «ربنا يشفي كل مريض، هي كانت تجربة وحشة أوي، وطول الوقت بحمد ربنا وشاكرة طول الوقت، ومتمنية إني أعيش علشان أبقى مع بنتي أماليا»، مشيرة إلى أنها كتبت وصيتها قبل دخولها عملية إزالة الغدة الدرقية.