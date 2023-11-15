دمشق - هدى العبود



«كنا أنا وطليقي كل مين ناتع راس هالقد، و5 سنين لقدرت أخد قرار الانفصال والطلاق، وكتير عند الناس بكون عندهم الطلاق شيء سيئ بس أنا كتير كنت محظوظة بطلاقي»، هذا ما قالته الفنانة كاريس بشار في تصريحات للإعلام حول انفصالها، وأضافت: «كنت محظوظة بطلاقي لأني أنا حاولت نكون أنا وطليقي بعد الطلاق مو أعداء، وتفهمنا بعض منيح إنو نبعد وكل واحد يعيش ببيت، لأننا لا نتفق مزاجيا، وكنا صعبين مع بعض وكل مين كان عندو مزاج، لأنو الشخصيات المستقلة من صغرها ما فيها تتعود على شخص يفرض عليها أي قرار، والسبب أنني من صغري حملت مسؤولية وصعب جدا يملي علي رأي، وكنا أنا وطليقي كل مين بدو يقرر وكل مين ناتع راس هالقد قدو، لذلك بعد طلاقي ما تأثرت بالفقدان لأني أنا من عمري 13 سنة حاملة مسؤولية وبعرف كيف بتندار الحياة وبواجهها».



وتابعت كاريس التي كانت متزوجة من شادي الجواد وانفصلا عام 2014 ولهما ابن واحد هو «مجد»: «انا حقيقة من الفنانات التي تفضل إبقاء حياتها الشخصية بعيدا عن مواقع التواصل والصحافة»، كما كشفت عن انها كانت تفتقد حنان الأب، وفي أحد أعمالها مع الفنان سلوم حداد، قالت: «ما كنت شوفو قدامي إلا أبي من حنيتو معي».



وختمت كاريس، بالقول: «لا أخاف التقدم في العمر، وأتمنى لو تتقدم بي السنين لوصولي إلى مرحلة من الوعي والثقل والنضج».