جديدي مسلسل أطفال وفيلم «أنا زومبي» بعد العيد



ياسر العيلة



الفنان والمخرج والمنتج محمد الحملي يغيب عن دراما رمضان المقبل بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه رمضان الماضي من خلال مسلسل «البوشية» والذي تصدى لإنتاجه بالشراكة مع النجم الكبير عبدالرحمن العقل، عن سبب هذا الغياب ومشاريعه الفنية الجديدة، وعن آخر أعماله المسرحية «Scream»، تحدث الحملي لـ «الأنباء» قائلا: السبب هو انشغالي بتجهيز عمل مسرحي ضخم لعيد الفطر المقبل، وأيضا لعدم وجود نص قوي يشجعني على خوض تجربة الإنتاج التلفزيوني مجددا.



وكشف الحملي عن أنه تلقى دعوة للمشاركة في مسلسلين لرمضان المقبل ضيف شرف ولضيق الوقت اضطر للاعتذار عنهما. وأكمل: عقب شهر رمضان سأقوم بتصوير مسلسل للأطفال لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، بالإضافة الى خوضي تجربة الإنتاج السينمائي من خلال فيلم غنائي يحمل عنوان «أنا زومبي»، فبعد أن حولنا الاغنية الى مسرحية نقوم بتحويل المسرحية الى فيلم يحمل نفس الاسم، ويشارك فيه نفس «قروب» المسرحية، ومن اجل ذلك قمنا كجهة منتجة «مؤسسة باك ستيج جروب» ببناء مدينة متكاملة لتصوير أحداث الفيلم الذي سنوفر له كل الإمكانات الفنية والبشرية ليخرج بأفضل صورة يرضى عنها الجمهور.



وحول الاحتفال الثاني عشر على تأسيس «باك ستيج جروب» والذي تم من خلال عمله المسرحي «Scream»، رد: الحمد لله صار عمر الفرقة 12 عاما، واعتدنا كل سنة على الاحتفال في هذا الموعد، لكن هذا العام ومن مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقنا كفنانين وتضامنا مع أحداث غزة قدمنا ذلك العرض المسرحي المأخوذ من نص مسرحية «صرخة الرعب» للنجم الكبير عبدالعزيز المسلم، وتم تحويل أحداثه بالكامل لمواكبة قضية غزة كصرخة تحذيرية للعرب والمسلمين، وقبل العرض قمنا ومعنا الجمهور بطبع كفوفنا على علم كبير جدا لدولة فلسطين تضامنا معهم، وصدمنا جميعا من ردة فعل الجمهور وتفاعله مع العمل، ومن اجل ذلك تم تمديد عروض المسرحية للأسبوعين المقبلين.