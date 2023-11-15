أعلن نادي الكويت للبادل انطلاق بطولة FIP Rise للبادل والتي تقام لأول مرة في الكويت خلال الفترة من 15 حتى 19 نوفمبر الجاري بمشاركة 64 فريقا من الشباب والفتيات بمختلف الأعمار من 12 دولة مختلفة وبجوائز مالية تتجاوز 4000 دينار.

وستنطلق فعاليات البطولة بملاعب أكاديمية Play Padel بمنطقة كيفان تحت رعاية مميزة من شركة حديد الكويت وبيت التمويل الكويتي، وسط توقعات بتميز البطولة بمستوى احترافي عال من التنظيم والإدارة والإشراف من قبل نادي الكويت للبادل.

من جانبه، قال رئيس العلاقات العامة والمتحدث الرسمي لنادي البادل الكويتي وليد الصقعبي إن البطولة ستشهد أجواء حماسية نظرا لما تتمتع به الفرق المشاركة من مستويات ومهارات احترافية عالية، وهو ما شهدناه الفترة الماضية على مستوى البطولات المنظمة من قبل نادي الكويت للبادل، الأمر الذي يؤكد المستوى الحقيقي لتقدم هذه الرياضة. وأوضح أن أهم ما يميز بطولة FIP Rise أنها تعتمد ولأول مرة في الكويت على نظام تجميع النقاط لإضافتها للتصنيف العالمي لكل لاعب من المشاركين، وذلك كونها تعد بطولة معتمدة للاتحاد الدولي للبادل بالكويت.

واعتبر أن البطولة فرصة لمشاركة الجميع لممارسة رياضة البادل، حيث تضم مشاركة 64 فريقا من 12 دولة مختلفة لمختلف الأعمار من الشباب والفتيات، مشيرا إلى أن وجود عدد من المصنفين الدوليين ضمن الفرق المشاركة يعد بمنزلة تجربة رياضية مميزة تحاكي كبرى البطولات على المستويات الإقليمية والعالمية.

وتقدم الصقعبي بالشكر إلى الجهات الراعية للبطولة وفي مقدمتها شركة حديد الكويت وبيت التمويل الكويتي، معربا عن ثقته في نجاحها، ومتمنيا التوفيق لجميع لاعبي الكويت بالبطولة.