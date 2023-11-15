يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني إلى تونس في الثانية صباح اليوم للمشاركة بالبطولة العربية للناشئين لكرة اليد والمقامة في مدينة المهدية، وكانت الاستعدادات للبطولة قد انطلقت محليا عبر معسكر «أرينا مول» ولعب المنتخب خلاله 4 مباريات ودية مع منتخبي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وركز الجهاز الفني بقيادة المدرب ماركو مارتينوفتش على أهم الجوانب الفنية والبدنية خلال فترة التحضير.



ويتشكل الوفد من الجهاز الإداري بقيادة مدير المنتخبات الوطنية فيصل صيوان ويرافقه إداري المنتخب يوسف الشاهين والجهاز الفني بقيادة المدرب ماركو مارتينوفيتش والمدرب الوطني حسين حبيب وأخصائي العلاج الطبيعي جيرارد بأول، و ١٩ لاعباً.



وفي هذا الإطار أكد فيصل صيوان، أن خطة الإعداد سارت على ما يرام رغم الظروف الدراسية التي واكبت التخطيط والتجمعات التحضيرية، ونتطلع لتقديم كرة يد حديثة وصقل مواهب اللاعبين بغرض تحضير جيل جديد قادر على رفع اسم وعلم الكويت.