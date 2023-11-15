أكملت اللجنة المنظمة لبطولة التحدي الدولية المفتوحة للفنون القتالية كل تحضيراتها، تمهيدا لانطلاق البطولة في الـ 10 صباح يوم الجمعة 24 الجاري، على حلبة الاتحاد الكويتي للملاكمة بضاحية صباح السالم بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من الهواة في مختلف الفئات، و14 لاعبا محترفا يتنافسون للظفر على اللقب وحزام المحترفين لاتحاد النخبة الدولية (E.I.F). ويشرف على تنظيم بطولة التحدي المفتوحة للفنون القتالية شركة معهد النخبة الدولية، وبرعاية اتحاد النخبة الدولية (E.I.F)، فيما يشرف على النزالات رئيس لجنة الحكام مشعل العازمي، ورئيس لجنة المسابقات عمر الهاجري، بينما يتولى مسؤولية التنظيم يوسف بوشهري، ويرأس «لجنة الجوري» محمد الحمدان.



من جانبه، أعرب مدير البطولة البروفيسور محمد الصراف بالغ شكره واعتزازه بجميع المشاركين، والمحكمين والمنظمين لبطولة الفنون القتالية، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء أمس، وقال: «نأمل أن تسهم البطولة في تطوير رياضة الفنون القتالية ودفعها قدما لتتبوأ مكانة متميزة على خارطة الرياضات القتالية إقليميا وقاريا ودوليا»، لافتا إلى أن البطولة يتوقع أن تشهد حضور العديد من المسؤولين والنجوم والأساطير في الفنون القتالية والرياضات الأخرى.



وأكد الصراف أن الهدف الأول من البطولة يتمثل في نشر اللعبة على المستوى العام واستقطاب العديد من الموهوبين ومحبي هذا النوع من الرياضة، وتشجيع الأبطال على الاستمرار في تطوير قدراتهم الفنية والبدنية، وصولا إلى المستويات العالمية.



من جانبه، ذكر رئيس اتحاد «النخبة ماستر» عيد خليفة أن البطولة تأتي ضمن سلسلة من البطولات التي أقيمت خلال الأعوام السابقة، وتسعى إلى اكتشاف وصقل المواهب الشابة من مختلف الدول العربية، وصناعة الأبطال، وقال:«تتيح البطولة الفرصة للمواهب العربية التنافس في أجواء رسمية معتمدة، وتكريم المتميزين منهم، كما أن نسخة عام 2023 تضم كوكبة متميزة من المنظمين والحكام والضيوف واللاعبين المحترفين عربيا ودوليا، وستقام النزالات بأسلوب القتال المفتوح (Free Fight Style)».