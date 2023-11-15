أعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي، أن منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية للرماية ستنطلق غدا بمشاركة نحو 400 رام ورامية من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وتستمر ثلاثة أيام.



وقال العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحافي أقيم أمس، إن أسرة الرماية الكويتية تتشرف بإقامة هذه البطولة الكبيرة التي تعد أفضل انطلاقة للموسم الرياضي للنادي (2023/2024). وأضاف أن البطولة التي ستقام بمجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية تشمل في هذه النسخة إقامة مسابقات الرماية الأولمبية لرمايات الأطباق الطائرة وهي: سكيت، وتراب، ورماية الرصاص (مسدس وبندقية)، ورماية القوس والسهم (المركب والأولمبي)، وتشمل جميعها فئتي الرجال والسيدات. وثمن العتيبي الرعاية السامية من سموه للبطولة، والتي باتت بفضل دعمه واحدة من أهم الأحداث الرياضية بعد بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى، معتبرا أن هذا الدعم المتواصل من القيادة السياسية لرياضة الرماية الكويتية مكنها من تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى. وبين أن هذه البطولة تعد محطة مهمة لرماة الكويت للاستعداد للبطولات الدولية والقارية المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) وأهمها البطولة الآسيوية التي تستضيفها الكويت يناير المقبل بمشاركة 47 دولة . بدوره، أكد أمين سر النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي في تصريح صحفي عقب المؤتمر، أن اللجنة المنظمة مستعدة تماما لإقامة البطولة، إذ جهزت جميع ميادين النادي لتكون بأفضل حلة لإقامة منافسات البطولة بأطقم تحكيم كويتية، متوقعا أن تتسم منافساتها بقوة كبيرة.