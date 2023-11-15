عبدالعزيز جاسم - الدوحة - فريد عبدالباقي



يضع مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، البرتغالي روي بينتو اللمسات الأخيرة على تشكيلته الأساسية عندما يخوض تدريبه الرسمي والأخير الليلة على ستاد جابر الدولي استعدادا لملاقاة منتخب الهند غدا ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، ونهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية. وتضم مجموعة الأزرق أفغانستان الذي سيلتقيه الأزرق 21 الشهر الجاري، وقطر الذي سيواجهه يومي 21 و26 مارس المقبل.



ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة إلى التأهل المباشر إلى نهائيات كأس آسيا، فيما سيخوض أصحاب المركزين الثالث والرابع تصفيات أخرى للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا.



وسيقام المؤتمر الصحافي في الـ 12 من ظهر اليوم بستاد جابر بحضور مدرب ولاعب من كل منتخب على أن يسبقه الاجتماع الفني للمباراة بحضور إداريي المنتخبين وذلك لتحديد أطقم ملابس اللاعبين وحراس المرمى.



كيروش يراقب لقاء «الأزرق» والهند



إلى ذلك، طالب المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش، معاونه، بمتابعة لقاء منتخبنا الوطني الأول «الأزرق» مع نظيره المنتخب الهندي الذي سيقام مساء الغد في انطلاق الدور الثاني من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.



ويتزامن لقاء «الأزرق» مع أولى مباريات المنتخب القطري أمام نظيره الأفغاني، التي تقام في ستاد خليفة الدولي في الـ 5:45 مساء الغد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.



ويسعى كيروش للوقوف على مستوى المنتخب الهندي، قبل مواجهته في الجولة الثانية 21 الجاري، على ستاد كالينجا.



ويتطلع كيروش إلى تحقيق انطلاق قوية في التصفيات المزدوجة، مع العنابي، وسط الأصوات المطالبة بضرورة إقالته نظرا لتذبذب أداء العنابي منذ توليه المهمة خلفا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز، وذلك قبل استضافة الدوحة لنهائيات كأس أمم آسيا 2023 والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير الى 10 فبراير المقبلين.



من جانبه، أكد لاعب منتخب قطر همام الأمين، جاهزية العنابي الكاملة لمواجهة المنتخب الأفغاني، مضيفا أن التحضيرات وصلت إلى مرحلة جيدة بعد خوض المنتخب سلسلة من الاختبارات الودية، معربا عن أمله في تقديم المستوى المميز خلال مباراتي أفغانستان والهند.