اختتمت مجموعة فوزية السلطان الصحية غير الهادفة للربح الدورة الـ 11 لسباق RunKuwait الخيري السنوي وهو الحدث الرئيسي لجمع التبرعات لـ «مجموعة فوزية السلطان الصحية» في الكويت بهدف تمكين الأسرة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية المناسبة للطفل. وقد انطلق صباح السبت الماضي في مروج بمشاركة 1450 شخصا.



وقالت مجموعة فوزية السلطان الصحية في تصريح لها: «في كل دورة من سباق RunKuwait نطمح لأن تكون أفضل من سابقتها، لاسيما في تعزيز التوعوية حول مهمتنا غير الربحية، واليوم يمكن اعتبار RunKuwait السباق الخيري الأطول استمرارا في الكويت. ونشكر جميع المشاركين لدعمهم لنا للسنة الحادية عشرة على التوالي وتضامنهم مع أهدافنا غير الربحية بما يضمن لنا الاستمرار بتقديم الرعاية الطبية المناسبة للأطفال مجانا أو بتكلفة منخفضة». وأضافت: «بفضل مهمتنا غير الربحية ودعم المجتمع لنا، نعالج 30% من الأطفال مجانا في وحدة تقييم وتأهيل الطفل ونعتز بأننا في المجموعة نقدم رعاية صحية عالية الجودة بإشراف كادر طبي يتمتع بمؤهلات علمية مميزة ويحظى بالخبرة الطويلة والدراية الصحية اللازمة ويمارس دوره وفقا لأفضل الممارسات الطبية عالميا».



وقد شهد السباق الخيري لهذه السنة تطورا في الفعاليات والأنشطة، وتم تهيئته ليكون يوما عائليا بامتياز، تتخلله العديد من الأنشطة الترويحية لجميع أفراد العائلة. وللمرة الأولى تم تشجيع الأطفال للمشاركة في السباق، ليس للمتعة فقط، ولكن بوصفه شكلا من أشكال الدعم والتشجيع لغيرهم من الأطفال المستفيدين مباشرة من ريع السباق، كما تم ابتكار برنامج توعوي يهدف إلى مساعدة الأطفال على التغلب على خوفهم من زيارة الطبيب.



وقد تم تتويج الفائزين في المركز الأول والثاني والثالث من مختلف فئات المتسابقين لمسافة 5 كيلومترات و10 كيلومترات من النساء والرجال.



وقد استطاع الرياضيون الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية اجتياز مسافة 10 كيلومترات في غضون 40 دقيقة، وجاءت في المرتبة الأولى هيا الرفاعي عن فئة النساء وعبدالرحمن الكندري عن فئة الذكور، كما تم الإعلان عن أسماء الفائزين في سباق 5 كيلومترات في نفس فئات المشاركين، حيث فاز كل من هيا الفارس عن فئة النساء وفهد العازمي عن فئة الرجال.