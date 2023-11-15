في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على خدمة عملائه من جميع الفئات، قام البنك بتكريم الدفعة الثانية من موظفيه المشاركين في البرنامج التدريبي «لغة الإشارة التخصصية المستوى المتقدم» الموثق من الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية. وجاء إعداد البرنامج من منطلق حرص البنك على التميز في خدمة فئة ذوي الهمم من الصم والبكم عند إنجاز معاملاتهم المصرفية، وحضر اللقاء ممثلا عن الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية د.أمثال الحويلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية وأحمد الشوشاني عضو مجلس الإدارة في الجمعية.



وعبرت د.أمثال الحويلة عن تقديرها لحرص «التجاري» على المشاركة المستمرة في مثل هذه الدورات والتعاون المنتظم مع الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، مضيفة أنهم سعداء جدا باستمرار هذا التعاون المثمر للسنة الثانية على التوالي باعتبار «التجاري» من البنوك الرائدة التي عقدت هذا البرنامج.



وحضرت التكريم مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نورا كايد وشكرت جهود الموظفين والتزامهم خلال فترة الدورة التدريبية التي امتدت لما يقارب الشهر.



وفي ختام الحفل، أكد صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية أن البنك التجاري سوف يستمر في تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التدريبية بالتعاون مع الجهات المتخصصة، متوجها بالشكر الجزيل إلى الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية لما تقدمه من مجهود لتدريب وتأهيل موظفي البنك لخدمة شريحة مهمة في المجتمع، مؤكدا على استمرارية هذا التعاون الفعال.