نظم بنك بوبيان ورشة عمل لمجموعة من أطباء الأسنان بوزارة الصحة حول «لغة الجسد»، في إطار التعاون والدعم المتواصلين بين القطاعين العام والخاص، لاسيما وزارة الصحة بما يعزز إتقان مهارات التواصل الفعال لديهم لبناء شخصية قيادية ومهنية تساعدهم في التعامل مع المرضى.



واستمرت ورشة العمل لمدة يومين في المقر الرئيسي لبنك بوبيان تم خلالها تناول العديد من المحاور أهمها فهم مفاهيم لغة الجسد والتعرف على مهارات استخدام التواصل غير اللفظي وفك رموز الإشارات غير اللفظية والتعرف على التقنيات والمفاهيم الحديثة لتقييم إشارات العقل الباطن.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد، إن انضمام وزارة الصحة لهذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار سعي البنك نحو تحقيق التنمية المجتمعية والمستدامة القائمة على تزويد الكوادر البشرية من أطباء الأسنان في وزارة الصحة بمهارات التواصل التي يمكن اكتسابها من خلال التدريب والتطوير للطاقات الإبداعية والاعتماد على أدوات وبرامج تدريبية مستحدثة.



وأضاف الحماد أن لغة الجسد تلعب دورا مهما في التواصل بشكل عام، فهي تعني بكل بساطة كيفية التواصل الفعال والناجح مع الآخرين مما يؤثر وبشكل كبير على تحقيق تواصل ناجح فيما بين الأطباء ومع المرضى أيضا، وكذلك الاستفادة من تطوير التواصل الفعال في بيئة العمل، موضحا أن البنك يسعى بصورة مستمرة ليكون واحدا من أهم المؤثرين إيجابيا في دعم مختلف الجهات في القطاع الحكومي والاستثماري.



من جهته، قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية عبدالعزيز الرومي، إن لغة الجسد تعني التواصل الفعلي القائم على إمكانية التواصل مع الآخرين والتفاهم معهم من خلال امتلاك مهارة فن التعامل والاستماع الجيد، وعلى الرغم من أن لغة الجسد تعد تواصل غير لفظي إلا إن لها تأثيرها المباشر بشكل سلبي أو إيجابي لهذا يجب توظيفها للاستخدام بطريقة إيجابية.



وبين الرومي أنها تعد أحد أهم العوامل للتواصل وإحدى سبل الإقناع دون الكلام، حيث تقوم على أساس ما يقوله المتحدث ويظهر جوانب شخصيته مثل مظهره وحركته ووقفاته ونظراته وإيماءاته، وكلها عوامل يحتاج إليها قائد الفريق الناجح ليوظف من خلالها لغة جسده بشكل إيجابي تساعده في إيصال أفكاره بصورة صحيحة بما يمنحه ثقة عالية في نفسه بلقاءاته مع الآخرين.