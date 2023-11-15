عاطف رمضان



كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة عمر الرويح عن ارتفاع إقبال المواطنين على الخدمات الإلكترونية التي تقدم من خلال تطبيق «سهل». ‏وقال الرويح في تصريح صحافي إنه وفي ظل حرص المؤسسة على تحويل غالبية خدماتها إلى إلكترونية، فإن 95% من مراجعيها قدموا معاملاتهم «أونلاين» سواء في الموقع الالكتروني أو عبر «سهل»، مشيرا إلى أن الخدمات التي قدمتها المؤسسة في الفترة بين يناير حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغت 233535 خدمة، 5% فقط منها كانت حضورية للمراجعين بمراكز الخدمة. ‏وبين أن النسبة الأكبر من الخدمات كانت عبر «سهل»، حيث قدمت 220230 معاملة من خلاله بنسبة 94.2% من إجمالي الخدمات المقدمة للمواطنين في الأشهر العشرة الماضية. ‏وذكر أن التحويل الرقمي لخدمات المؤسسة مستمر، معلنا عن مزيد من الخطوات التطويرية التي تسهم في توفير التسهيلات المطلوبة للمراجعين تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الراحة للمواطنين وتوفير الخدمات لهم من خلال الربط الإلكتروني مع الشركاء من جهات الدولة وإنجاز كل احتياجات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية.