أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية راعي «جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، القائمة الطويلة لدورتها السادسة للعام 2023/2024، والتي فتحت أبواب التقديم للفترة من 1مارس حتى 31 مايو 2023.



وتقدم للجائزة في هذه الدورة 198 مجموعة قصصية، من 23 دولة عربية وأجنبية، وكانت إدارة الجائزة قد أعلنت عن لجنة التحكيم المؤلفة من:



٭ د.شهلا العجيلي ـ رئيسا.



٭ د.شعيب حليفي ـ عضوا.



٭ د.فهد حسين ـ عضوا.



٭ د.سعداء الدعاس ـ عضوا.



٭ د.ميشيل هارتمان ـ عضوا.



وقد اتخذت لجنة التحكيم معايير خاصة بها لتحكيم المجاميع القصصية لهذه الدورة، تمثلت في التركيز على العناصر التالية:



1 ـ جدة وجودة بناء النص، وتدل عليه طريقة السرد التي يتخذها الكاتب، ومدى نجاحه في إقناع المتلقي بها، ومناسبتها لفن القص.



2 ـ تمتع النص بالإبداع، وهو القوة الملهمة الحاضرة في النص.



3 ـ فصاحة اللغة، وتعني ابتكار صيغ جمل وتراكيب جديدة، وخلوها من الأخطاء النحوية والإملائية، وصحة بناء الجملة العربية.



4 ـ جودة المعالجة الفنية، وتعني قدرة الرؤية الفنية للنص على طرح القيمة الإنسانية التي يتغياها النص.



5 ـ حضور تقنيات القص التي تحدث الأثر في المتلقي، من مثل: المفارقة، وكسر أفق التوقع، وتوظيف الحكاية، والانزياح عن المألوف، ومحاكاة النصوص.



6 ـ تمتع الفضاء النصي بالخصوصية، إما من خلال محليته، وإما من خلال انفتاحه على آفاق ثقافية مغايرة.



ودارت خلال الأشهر الماضية اجتماعات، ونقاشات، ومداولات متعددة ومطولة بين أعضاء اللجنة للوصول إلى أهم المجاميع القصصية التي تستحق بجدارة أن تكون حاضرة في القائمة الطويلة للجائزة، والمكونة من عشر مجاميع، تقدم مشهدا إبداعيا قصصيا عربيا دالا على أهمية فن القصة القصيرة العربية، ولائقا بسعي «جائزة الملتقى» للوصول إلى منجز ثقافي أدبي نوعي، وهي الجائزة الأرفع في مجال القصة القصيرة العربية، مما حدا بكل من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية، والكويت لتكون حاضنة لها.



وتزامنا مع إعلان القائمة الطويلة للجائزة، أشاد الأديب طالب الرفاعي مؤسس الجائزة، ورئيس مجلس أمنائها، بالدعم السخي الذي تقدمه جامعة AUM لدعم الجائزة وتشجيعها، لافتا إلى النجاحات المتوالية التي حققتها الجائزة، إذ بات ينظر إليها بوصفها الجائزة الأهم للقصة القصيرة العربية، وهي التي تمثل الكويت في «منتدى الجوائز العربية».



كما أشاد بالجهد السخي والمخلص الذي قامت به لجنة التحكيم لهذه الدورة، متمنيا لها النجاح، في المضي قدما في عملية التحكيم وصولا الى إعلان المجموعة الفائزة.



وقد جاءت القائمة الطويلة للدورة السادسة 2023-2024 ممثلة بتسع دول عربية، على النحو الآتي:



علما أن جائزة الملتقى ستعلن عن القائمة القصيرة المكونة من خمس مجاميع قصصية بتاريخ 15 ديسمبر المقبل، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024 لاختيار الفائز، الذي سيحصل على مبلغ عشرين ألف دولار أميركي ودرع وشهادة الجائزة، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ خمسة آلاف دولار أميركي ودرع وشهادة الجائزة.



وسيشهد حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت احتفالية الجائزة، ونشاطها الثقافي لهذه الدورة، المتمثل بإقامة مؤتمر الجائزة الأول للقصة القصيرة العربية، وذلك بمشاركة كوكبة من كتاب القصة القصيرة العربية، ونقادها وعدد من الناشرين والمترجمين العالميين.

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