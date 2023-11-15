بوفرسن: الحصول على المزيد من الاعتمادات في شتى المجالات العلمية بما يحقق ارتقاء مخرجاتنا التعليمية

الشبو: الملتقى يجمع خبراء في مجال الاعتماد الأكاديمي من مختلف التخصصات العلمية تحت سقف واحد



عبدالله الراكان



أكد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، إن للتعليم العالي دورا حاسما في تطوير المجتمعات ورفع مستوى العلم والمعرفة، ومع تزايد التحديات والتطورات في ميدان التعليم، أصبح من الضروري للمؤسسات التعليمية أن تلتزم بمعايير صارمة ومعترف بها دوليا، لتضمن جودة التعليم ومصداقية مخرجاته.



وقال الفجام في حفل افتتاح ملتقى الاعتماد الأكاديمي الأول والذي تنظمه الهيئة ممثلة بإدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي، والذي أقيم أمس تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع في مركز المؤتمرات في حرم الهيئة في الشويخ، «تسعى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذ إنشائها إلى دعم أهداف التنمية والارتقاء بالوطن والمجتمع باعتبارها مؤسسة أكاديمية رائدة وجزءا لا يتجزأ من منظومة التخطيط التنموي في البلاد». وأضاف كما يزداد حرصها على مواكبة النظم الإدارية والتعليمية العالمية الحديثة والتي تتوافق مع رؤية الكويت 2035 في ضرورة تحقيق جودة المخرجات التعليمية لمؤسسات الدولة التعليمية والأكاديمية. ولفت الفجام إلى أن ملتقى الاعتماد الأكاديمي الأول يعتبر فرصة للعاملين في الميدان الأكاديمي وممثلي مؤسسات ومنظمات الاعتماد العالمية لتسليط الضوء على أهمية الاعتماد الأكاديمي ودوره في تطوير البرامج الدراسية وتحسين مخرجات التعليم العالي وتلبية احتياجات سوق العمل وذلك من خلال جمع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الكويت مع ممثلي منظمات الاعتماد العالمية المختلفة تحت سقف واحد لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب. وتابع: ومما لا شك فيه فإن نجاح هذه الجهود سيعزز دور التعليم العالي ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير وتحسين المنظومة التعليمية والأكاديميــة وفق أعلى وأفضل المعايير العالمية.



بدوره، دعا نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة في الهيئة د.فوزي بوفرسن، جميع الجهات المشاركة في هذا الملتقى للاستفادة من الإنجازات والتجارب في الاعتماد الأكاديمي والمؤسسي على ضوء خبرات القطاعين الحكومي والخاص من حيث الجهات المشرفة على الاعتماد الأكاديمي، ومعايير الاعتماد الأكاديمي، وإجراءات الاعتماد الأكاديمي. وأشار بوفرسن إلى أن الهيئة تطمح إلى مشاركة تطلعاتها مع ذوي الخبرة بالحصول على المزيد من هذه الاعتمادات في شتى المجالات العلمية بما يحقق ارتقاء مخرجاتنا التعليمية ودفعها إلى مستويات تنافسية عالمية، وتطوير أداء رؤية الكويت الجديدة.



من جهتها، قالت مديرة إدارة الجودة والاعتماد الأكاديمي في الهيئة د.سعاد الشبو: ما يميز هذا الملتقى أنه الأول من نوعه في الكويت، حيث يجمع خبراء في مجال الاعتماد الأكاديمي من مختلف التخصصات العلمية ومن مؤسسات اعتماد عالمية متنوعة تحت سقف واحد لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها في رفع مؤشرات القياس العالمية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة. كما يركز هذا الملتقى في جلساته النقاشية وورش العمل على بحث المعايير والمواصفات الخاصة بالاعتماد الأكاديمي واستكمال الدراسة الذاتية ورصد أهم التحديات المصاحبة واستشــــراف التحولات المستقبلية وكذلك تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة.



بدورها، قالت رئيسة قسم الاعتماد الأكاديمي مريم المحمد، ان من أبرز أهداف الملتقى خلق أول ملتقى للاعتماد الأكاديمي في الكويت يجمع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة مع ممثلي منظمات الاعتماد المختلفة تحت سقف واحد لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.