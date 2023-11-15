تهاني الراسبي



أعرب الكاتب عبدالله صفر عن استعداده التام لبدء افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين يوم الاربعاء 22 الجاري. واشار صفر الى اصداره الثامن الجديد الذي يحتوي على 7 صفحات فقط ويحمل عنوان «أنا عبدالله صفر.. انتظر البرزخ ـ نحن أبناء قابيل»، ويتطرق فيه الى عالم البرزخ وفلسفة الحياة البشرية منذ نشأة هابيل وقابيل. واضاف ان أحداث الكتاب تدور حول رجل يفتح عينيه ليجد نفسه في ثلاجة الموتى، ومن هنا تبدأ الصراعات النفسية وجلد الذات ومحاسبة النفس والوازع الديني وملذات الحياة قبل الموت، وبالنهاية اختتم صفر بكلماته «الحياة حلم والموت هو الواقع».