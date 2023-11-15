أعلنت وزارة الصحة تجديد الاعتراف الدولي للعمليات المتعلقة بنقل الدم وخدمات المتبرعين والمختبرات المرجعية لأمراض الدم والمناعة والمختبرات الجينية في بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري.



وقالت مدير إدارة خدمات نقل الدم بالوزارة د.ريم الرضــوان فــي تصريــح لـ «كونا»، إن إدارة خدمات نقل الدم استقبلت فريق التفتيش الدولي لمنظمة بنوك الدم الأميركية (AABB) على مدى اليومين الماضيين لعمل التفتيش الدوري على بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية ومركز التعاونيات لنقل الدم والأفرع التابعة للإدارة.



وأضافت الرضوان أن إدارة خدمات نقل الدم تستقبل زيارات فرق التفتيش العالمية بشكل دوري كل عامين لتجديد الاعتراف الدولي، إذ يتم التدقيق من قبل مقيمين مدربين تدريبا خاصا للتأكد من أن مستوى الأداء الفني والإداري لإدارة خدمات نقل الدم يفي بمعايير الجودة العالية التي حددتها المنظمة.



وأفادت بأن بنك الدم المركزي يعد الوحيد عربيا الذي تم الاعتراف به بتطبيق 4 معايير عالمية هي معايير المختبرات المرجعية ونقل الدم والتبرع بالدم والمختبرات الجينية.



من جانبها، قالت المدير الطبي ومراقب الخدمات الطبية والتوجيه في إدارة خدمات نقل الدم د.حنان العوضي في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن الاعتراف هذا العام يشمل مختبرات مراكز التبرع في بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية ومركز التعاونيات لنقل الدم.