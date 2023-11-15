عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي الحرص على استقطاب المؤتمرات الطبية المتخصصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين للارتقاء بسبل الوقاية والعلاج للأمراض بشتى أنواعها وتقديم أفضل رعاية صحية لجميع المواطنين والمقيمين.



جاء ذلك في كلمة للوزير العوضي ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد بالتكليف لشؤون الخدمات الطبية المساندة بالوزارة د.عبدالله الفرس في حفل افتتاح المؤتمر السنوي الـ 45 لجراحة الأنف والأذن والحنجرة الذي تنظمه الوزارة ويشارك فيه نخبة من أطباء متخصصين من حول العالم.



وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعزز الاستفادة القصوى في المجالات العلمية والطبية، علاوة على التعاون لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك ما ينصب نحو تطوير الأداء الطبي والرعاية الطبية المقدمة لمتلقي الخدمة. وأوضح أن المؤتمر يناقش عمليات الأذن المجهرية وزراعة القوقعة وتشخيص أمراض وجراحات الشخير وتوقف النفس أثناء النوم ومناقشة بعض الحالات المعقدة إضافة إلى إجراء عمليات على هامش المؤتمر تبادلا للخبرات مع الكفاءات العالمية المشاركة والزائرة. من جانبه، قال مدير مركز «زين» ومركز «الشيخ سالم العلي» د.مطلق السيحان في كلمة مماثلة إن مشاركة مجموعة من أبرز الرواد والخبراء والمتخصصين من كل أنحاء العالم في المؤتمر تحمل إثراء عظيما وقيمة مضافة لفعاليات هذه الدورة.



وأضاف السيحان، الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة زراعة القوقعة ورئيس مجلس الأنف والأذن والحنجرة، أن الكويت كانت وما زالت سباقة في استضافة المؤتمرات العلمية والطبية في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومتها الصحية بصفتها واحدة من الدول السباقة في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة وإيمانا من قيادتها الرشيدة بأن الرعاية الصحية جزء لا يتجزأ من المنظومة الشاملة لبناء دولة حديثة متطورة والارتقاء بالخدمات الصحية. وذكر أن المؤتمر سيناقش آخر ما توصلت إليه جراحات الأذن الدقيقة وزراعة القوقعة والأجهزة المسموعة وجراحات الأنف والبلعوم وجراحات الاختناق أثناء النوم وعلاجاتها.