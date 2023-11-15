ترأس رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد الاجتماع التنسيقي الأول لتمرين «شامل 9» الذي عقد بحضور ممثلين عن 34 جهة حكومية.



وقالت «الإطفاء» في بيان صحافي، إن الفريق المكراد رحب بالجهات المشاركة لاهتمامها بمثل هذا الحدث السنوي الذي يتم من خلاله العمل على تطوير الكوادر البشرية للتعامل الفعال مع الأزمات والكوارث بمختلف ظروفها.



وذكرت أن هذا الاجتماع يعتبر امتدادا للتمارين السابقة التي تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا، موضحا أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المشاركة.



من جهته، قال نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر وفق البيان، إن التمرين يهدف كذلك إلى تبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة بكل جهة مما يعكس سرعة الاستجابة وتطوير مفهوم الاستجابة والاستباقية لإدارة الطوارئ والأزمات.



وتضمن الاجتماع شرحا تفصيليا اطلعت عليه الجهات المشاركة عن معضلات التمرين التي سيتم تنفيذها وفقا للسيناريو العام «القيادة المشتركة لإدارة الأزمات والكوارث».