أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد المطيري أن لجنة دراسة وتحديث مواقع المخيمات الربيعية أنهت كل الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بموسم التخييم لهذا العام الذي يبدأ اعتبارا من اليوم الاربعاء، حيث يتم فتح استقبال طلبات حجز وإصدار ترخيص المخيمات عند الساعة 12 صباحا.



وقال المطيري إن اللجنة أنجزت اجتماعها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية المعنية وعدد من الجمعيات التعاونية الراغبة في إقامة أسواق أو أماكن ترفيه لخدمة مناطق التخييم، حيث حددت موقعين، الاول على طريق كبد، والآخر في الصبية نهاية جسر جابر الأحمد عن طريق القرعة للمتقدمين عليها من أكثر من جمعية تعاونية، وتم تحديد 14 موقعا لأسواق الجمعيات كذلك عن طريق القرعة.



وأكد أن فتح استقبال طلبات الحجز والترخيص للمخيم الربيعي للمواطنين ستكون بعد الساعة 12 صباحا اليوم عبر QR كود لإصدار الترخيص المؤقت لإقامة المخيم في الأماكن المسموح التخييم بها مع ضرورة الالتزام بشروط إقامة المخيمات الربيعية، وهي التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية للوقاية والسلامة للجميع، كما يحظر إتلاف البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية كما يحظر الصيد أو قتل جميع الكائنات الفطرية البرية وحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم، ويمنع منعا باتا إلقاء النفايات بكل أنواعها أو ردمها أو حرقها ومنع إقامة المنشأة الثابتة بمواد البناء الإنشائية أو اجراء حفر بالأرض.



وأشار إلى ضرورة اختيار موقع المخيم الربيعي ضمن الموقع المحدد من قبل البلدية بمساحة 1000م2 محددة لكل فرد اما الشركات والهيئات فحدد لها 2000م2 إلى 5000م2 وإصدار ترخيص لكل موقع باسم شخص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 سنة ويحق له استخراج ترخيص واحد فقط والالتزام بإبلاغ البلدية في حالة اخلاء الموقع المرخص، وإزالة المخيم وفي حالة مخالفة صاحب الترخيص تقوم البلدية بإزالة المخيم على نفقته ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم لمدة 3 سنوات.



وبين حرص البلدية على ان تكون خطوات التقديم على ترخيص سهلة للمواطنين وهي الدخول على موقع البلدية https://www.baladia.gov.kw/sites/ar/Pages/main.aspx ثم النقر على خانة حجز الموقع عن طريق إدخال الاحداثية للمخيم المطلوب ترخيصه ثم إدخال البيانات الشخصية لصاحب المخيم والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها ودفع رسوم عبر كي نت قدرها 50 دينارا كويتيا لا يتم استردادها ودفع تأمين قدره 100دينار كويتي قابلة للاسترداد بعد استخراج شهادة نظافة مخيم من البلدية مع موافقة من الهيئة العامة للبيئة ومن ثم إصدار ترخيص المخيم المؤقت خلال موسم المخيمات الربيعي.