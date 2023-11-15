القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة بما يوفر فرصا تنموية مشتركة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس بقصر الاتحادية، رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، الذي قام بزيارة إلى مصر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.



وقــد أشــاد رئيـــس زيمبابوي في هذا السياق بما لمسه شخصيا خلال زيارته إلى مصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تناول كذلك التباحث حول سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، لاسيما في ضوء استضافة مصر حاليا لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود الأفريقية لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية، والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الأفريقية، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.