بيروت - عمر حبنجر



التعنت الاسرائيلي في غزة كما في جنوب لبنان، بدأ يفقد داعميه في الدول الغربية على مستوى الحكومات، وتميل المصادر اللبنانية المتابعة إلى توقع المزيد من الضغوط الغربية على اسرائيل لكبح جماحها التدميري في غزة، والتصعيدي في جنوب لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، كما توقع وزير الخارجية الإسرائيلي.



وعليه فإن جبهة الحدود اللبنانية الجنوبية تتجه إلى مزيد من التصعيد العسكري، لكن البروق والرعود التي حملها المنخفض الجوي الى لبنان أمس، فرضت على ما يبدو توقف المسيرات عن التحليق، تجنبا للاصطدام بالشجر كما حصل في بلدة إبل السقي، والمجنزرات عن التحرك فوق التربة الرطبة، وتم الاكتفاء بالقصف عن بعد.



وفي جولة على الحدود الشمالية مع لبنان خطب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعسكريين قائلا: ان الاولوية لغزة، اما مع لبنان فالنار بالنار..



وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف مجموعة حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة يفتاح، وانه استهدف عددا من البنى التحتية لحزب الله في الأراضي اللبنانية.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ادعت أن صاروخا مضادا للدروع أطلق من الأراضي اللبنانية على معسكر للجيش في الجليل الأعلى.



وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أنه تم إطلاق صاروخين مضادين للدبابات من لبنان على مواقع عسكرية في الجليل الأعلى، حيث رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار.



وأفادت وسائل اعلام تابعة لحزب الله عن استهداف موقع «المرج» مقابل بلدة مركبا مرتين أمس احداهما لنقطة ‏تحشيد للجنود قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.‏



الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أعرب عن القلق الشديد من احتمالية التصعيد في لبنان، وقال: «علينا ان نفعل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد حيث قد يحدث هجوم واسع النقاط لحزب الله، مع رد فعل اسرائيلي كبير يؤدي الى تدمير لبنان».



أما في الداخل اللبناني فالكباش متواصل حول تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون، المفترض في العاشر من يناير المقبل، وقد حملت الساعات الأخيرة الماضية ضغوطا ديبلوماسية ونيابية لتأجيل التسريح، ووضع رئيس مجلس النواب نبيه بري المهمة على عاتق مجلس الوزراء، واذا لم يفعل، يمكن العودة الى مجلس النواب اواخر الشهر الجاري، كما قال بري.



وحيال امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن اقتراح تأجيل تسريح عون، بوصفه الوزير المعني، قال الوزير السابق رشيد درباس ان بوسع الحكومة تجاوز امتناع وزير الدفاع، وإلا أصبح كل وزير قادرا على التحكم بالحكومة مجتمعة.



هذه التطورات في ملف قيادة الجيش، اطاحت بنصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة صباح امس الثلاثاء، بسبب مقاطعة وزراء «التيار الوطني الحر»، تحسبا، كما يبدو، من طرح ملف تأجيل تسريح قائد الجيش من خارج جدول الاعمال! بالإضافة إلى تأخر وصول وزراء من خارج دائرة المعارضة.



وقد حضر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع 13 وزيرا فقط، وأفادت معلومات «ام تي في» بأن الوزراء الذين طيروا النصاب هم وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير الإعلام زياد مكاري، وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي.



وتبين ان الامطار والسيول عرقلت وصول بعض هؤلاء في الوقت المحدد ومنهم وزير الاعلام زياد مكاري، وتقرر عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل.



واللافت في ملف تأجيل تسريح العماد جوزاف عون موافقة ثنائي «أمل» و«حزب الله»، بعد تردد وممانعة من جانب الحزب بالتحديد، تجنبا لإغضاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من إبقاء عون في صدارة منافسي مرشح الحزب للرئاسة سليمان فرنجية.



أما بعد التطورات العسكرية في غزة وتاليا في الجنوب، فقد رأت المصادر المتابعة ان توجه الحزب للقبول بتأجيل تسريح قائد الجيش ناجم عن طبيعة تعاطيه المرن والرسمي مع الحزب، وتدهور الاوضاع في الجنوب، ما يوجب بقاء الجيش متماسكا في ظل قيادته الحالية.



النائب السابق فارس سعيد أشار الى الرغبة الاميركية في تأجيل تسريح العماد عون، متسائلا والحال هكذا، عما يلزم «حزب الله» بالتقاطع مع اميركا في لبنان، وكيف يفسر محاربته لها في فلسطين؟ وبالتالي مهادنتها في لبنان؟